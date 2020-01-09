2020-01-09T12:04:44+03:00
Общество

Николай Панков просит сообщать о разбитых тротуарах Саратова

Самые востребованные участки будут отремонтированы в первую очередь
Екатерина Семенова
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Депутат Государственной думы РФ Николай Панков опубликовал в своем телеграм-канале «Пара слов» очередной пост. Он рассказал, как идет реализация проекта Вячеслава Володина по ремонту тротуаров Саратова.

- По предложению спикера Госдумы, в первую очередь, будут отремонтированы тротуары там, где ими больше всего пользуются люди; там, где они востребованы — рядом со школами, детскими садами, поликлиниками и больницами. И в тех местах, где проблема отсутствия безопасных тротуаров стоит наиболее остро.

Мы вместе с вами выберем места, где в первую очередь будет проведено благоустройство.

Поэтому прошу вас сообщать о тех местах, где тротуары требуют ремонта. На своих страницах в соцсетях открыл горячую линию.

Напишите в комментариях адреса, где тротуары требуют ремонта, — попросил Николай Панков.

https://instagram.com/paraslov_pankov

https://www.facebook.com/profile.php?id=100042141472426

ИСТОЧНИК KP.RU

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