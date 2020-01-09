В Саратове рецидивист с чужой карты оплатил покупки на сумму свыше 9 тыс. рублей

9 Янв. 2020 2020-01-09T12:00:22+03:00

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Полиция Заводского района раскрыла кражу у 47-летней безработной женщины.

Как рассказали «КП-Саратов» в городском ГУВД, с 11:45 до 14:45 5 декабря неизвестный оплачивал покупки ее похищенной картой банка, сумма ущерба превысила отметку в 9 тыс. рублей.

Предполагаемого преступника задержали, им оказался 32-летний рецидивист, который признался в содеянном. На него завели уголовное дело, после чего отпустили под подписку о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU