В Саратове рецидивист с чужой карты оплатил покупки на сумму свыше 9 тыс. рублей
Мужчину задержали
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Полиция Заводского района раскрыла кражу у 47-летней безработной женщины.
Как рассказали «КП-Саратов» в городском ГУВД, с 11:45 до 14:45 5 декабря неизвестный оплачивал покупки ее похищенной картой банка, сумма ущерба превысила отметку в 9 тыс. рублей.
Предполагаемого преступника задержали, им оказался 32-летний рецидивист, который признался в содеянном. На него завели уголовное дело, после чего отпустили под подписку о невыезде.
ИСТОЧНИК KP.RU