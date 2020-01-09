2020-01-09T11:45:22+03:00
Общество

В Саратове прошло 12 благотворительных киносеансов

Участниками стали 250 человек
Дарья Вострикова
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В Саратове прошло 12 благотворительных киносеансов, которые организовал киновидеоцентр совместно с Саратовской региональной общественной организацией содействия развитию кинематографа «Саратовская кинотраектория».

Как рассказали «КП-Саратов» в министерстве культуры Саратовской области, участниками мероприятий стали 250 человек, представители центра соцсобслуживания населения «Милосердие» Ленинского района Саратова, члены киноклуба для ветеранов Великой Отечественной войны и труда «Верность», воспитанники областного реабилитационного центра для детей и подростков с ограниченными возможностями и другие.

Для представителей Центра социального обслуживания населения «Милосердие» ежеквартально проводились специальные показы в кинозале «На Рижской». В этом году они были организованы в новом формате — с тифлокомментариями и субтитрами.

Кроме того, в течение года областной киновидеоцентр организовал для воспитанников областного реабилитационного центра для детей и подростков с ограниченными возможностями несколько киномероприятий, приуроченных к памятным датам: Дню космонавтики, Дню семьи, любви и верности, Дню государственного флага, Новому году и другим.

ИСТОЧНИК KP.RU

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