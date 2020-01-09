В Саратове будут судить экс-сотрудника колонии за доставку наркотиков
В Ленинском районе Саратова завершено расследование в отношении бывшего сотрудника медсанчасти УФСИН.
Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, его обвиняют в превышении должностных полномочий и хранении наркотиков.
Следствие считает, что 9 августа к нему обратился один из осужденных с просьбой принести наркотик. Сотрудник медсанчасти согласился и получил от неизвестного за пределами исправительного учреждения свертки. На следующий день он доставил их, однако его задержали сотрудники отдела безопасности. Как оказалось, в свертках находился синтетический наркотик.
Свою вину мужчина полностью признал. Дело направлено в суд.
ИСТОЧНИК KP.RU