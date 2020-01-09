В Саратове будут судить экс-сотрудника колонии за доставку наркотиков

9 Янв. 2020 2020-01-09T11:02:47+03:00

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В Ленинском районе Саратова завершено расследование в отношении бывшего сотрудника медсанчасти УФСИН.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, его обвиняют в превышении должностных полномочий и хранении наркотиков.

Следствие считает, что 9 августа к нему обратился один из осужденных с просьбой принести наркотик. Сотрудник медсанчасти согласился и получил от неизвестного за пределами исправительного учреждения свертки. На следующий день он доставил их, однако его задержали сотрудники отдела безопасности. Как оказалось, в свертках находился синтетический наркотик.

Свою вину мужчина полностью признал. Дело направлено в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU