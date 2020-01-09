2020-01-09T11:02:47+03:00
Происшествия

В Саратове будут судить экс-сотрудника колонии за доставку наркотиков

Он выполнил просьбу заключенного
Екатерина Семенова
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Ленинском районе Саратова завершено расследование в отношении бывшего сотрудника медсанчасти УФСИН.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, его обвиняют в превышении должностных полномочий и хранении наркотиков.

Следствие считает, что 9 августа к нему обратился один из осужденных с просьбой принести наркотик. Сотрудник медсанчасти согласился и получил от неизвестного за пределами исправительного учреждения свертки. На следующий день он доставил их, однако его задержали сотрудники отдела безопасности. Как оказалось, в свертках находился синтетический наркотик.

Свою вину мужчина полностью признал. Дело направлено в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В саратовских детсадах повысилась плата
В Саратове ишут очевидцев нападения мужчины на девушку
Прокуратура Советского района закрыла 65 сайтов со способами обойти налоги
Панков: Погодные условия не должны мешать мониторингу тротуаров по проекту Володина
В Саратове 15 января начнут ходить троллейбусы №7
В Саратовскую область придет снег
Автомобиль провалился под лед на реке Терешка
В Саратове мошенники оставили пенсионерку без 29 тыс. рублей
Владимира Путина попросили уволить министра здравоохранения Саратовской области
Сегодня ночью в Саратове выпадет снег
Зрителей Wink ожидает сразу пять кинопремьер в январе
В первый день 2020 года в Энгельсе родились семь малышей
В Саратове ищут переписчиков населения за 19 тыс. рублей в месяц
За праздничные дни в Саратовской области на пожарах погибли восемь человек
Николай Панков просит сообщать о разбитых тротуарах Саратова
В Саратове рецидивист с чужой карты оплатил покупки на сумму свыше 9 тыс. рублей