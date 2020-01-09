Жители Саратова могут остаться без прямого авиарейса в Дубаи
Росавиация рекомендует не использовать воздушное пространство над Персидским и Оманским заливами
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Жители Саратова и области могут остаться без прямых перелетов в ОАЭ.
Такая ситуация может сложиться после авиакатастрофы украинского самолета. Росавиация из-за высоких рисков рекомендовала не использовать воздушное пространство над Ираном и Ираком, Персидским и Оманским заливами.
Напомним, что сейчас из Саратова в Дубаи (ОАЭ) идет прямой авиамаршрут компании «Роял Флайт».
«КП-Саратов» попросил комментарий у авиаперевозчика относительно ситуации, однако тот оперативно ответ дать не смог и попросил письменный запрос.
ИСТОЧНИК KP.RU