Жители Саратова могут остаться без прямого авиарейса в Дубаи

9 Янв. 2020 2020-01-09T11:13:49+03:00

Росавиация рекомендует не использовать воздушное пространство над Персидским и Оманским заливами

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Жители Саратова и области могут остаться без прямых перелетов в ОАЭ.

Такая ситуация может сложиться после авиакатастрофы украинского самолета. Росавиация из-за высоких рисков рекомендовала не использовать воздушное пространство над Ираном и Ираком, Персидским и Оманским заливами.

Напомним, что сейчас из Саратова в Дубаи (ОАЭ) идет прямой авиамаршрут компании «Роял Флайт».

«КП-Саратов» попросил комментарий у авиаперевозчика относительно ситуации, однако тот оперативно ответ дать не смог и попросил письменный запрос.

ИСТОЧНИК KP.RU