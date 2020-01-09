В Саратове на праздниках поймали 115 пешеходов-нарушителей

9 Янв. 2020 2020-01-09T11:39:40+03:00

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В Саратове со 2 по 8 января 2020 года сотрудники Госавтоинспекции города провели профилактическое мероприятие «Пешеход. Пешеходный переход».

Как рассказали «КП-Саратов» в пресс-службе городской ГИБДД, выявили 242 водителей, не пропускавших пешеходов, и 115 граждан, которые шли через дорогу не по правилам.

Саратовцев призвали быть взаимовежливыми и не нарушать закон.

ИСТОЧНИК KP.RU