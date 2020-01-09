Работнику ООО «Саратовэнергонефть» выплатили 220 тыс. рублей компенсации за упавшую на ногу трубу
Прокуратура Саратовской области дала заключение при рассмотрении судебной коллегией по гражданским делам Саратовского областного суда гражданского дела по иску о взыскании компенсации морального вреда в связи с полученным вредом здоровью.
Как рассказали «КП-Саратов» в надзорном ведомстве, установлено, что 15 февраля гражданин демонтировал старый металлический трубопровод, труба обломилась под собственной тяжестью и упала электрогазосварщику на ногу. Его здоровью был причинен тяжкий вред.
Тот обратился с иском к ООО «Саратовэнергонефть». Ленинский районный суд постановил взыскать с организации в пользу истца компенсацию морального вреда в размере 220 тыс. рублей, а также иные расходы, связанные с травмой.
ИСТОЧНИК KP.RU