Работнику ООО «Саратовэнергонефть» выплатили 220 тыс. рублей компенсации за упавшую на ногу трубу

9 Янв. 2020 2020-01-09T11:38:51+03:00

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Прокуратура Саратовской области дала заключение при рассмотрении судебной коллегией по гражданским делам Саратовского областного суда гражданского дела по иску о взыскании компенсации морального вреда в связи с полученным вредом здоровью.

Как рассказали «КП-Саратов» в надзорном ведомстве, установлено, что 15 февраля гражданин демонтировал старый металлический трубопровод, труба обломилась под собственной тяжестью и упала электрогазосварщику на ногу. Его здоровью был причинен тяжкий вред.

Тот обратился с иском к ООО «Саратовэнергонефть». Ленинский районный суд постановил взыскать с организации в пользу истца компенсацию морального вреда в размере 220 тыс. рублей, а также иные расходы, связанные с травмой.

ИСТОЧНИК KP.RU