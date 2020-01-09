2020-01-09T11:32:07+03:00
Общество

Юлия Литневская: Увек — центр притяжения

Екатерина Семенова
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В муниципальном бюджетном учреждении клуб «Увек» поселка Увек Заводского района города Саратова состоялась благотворительная елка, организованная депутатом Саратовской областной думы Юлией Литневской.

Открывая праздничное представление, директор клуба Сергей Балдин обратился к собравшимся в зале.

- Мне бы хотелось поблагодарить человека, который вносит огромный вклад в развитие нашего клуба. Человека, благодаря которому в нашем зале появились удобные, мягкие кресла и новый проектор. Человека, который приготовил для вас, дорогие зрители, подарки и благодаря которому эта елка состоялась — депутата Саратовской областной думы Юлию Михайловну Литневскую, — сказал он.

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- На рождественской елке в клубе «Увек», конечно же, вспомнили фестиваль «Один день из жизни средневекового города», воссоздающий то время, когда поселок на окраине Заводского района Саратова был одним из самых могущественных городов Золотой Орды. Увек — центр притяжения, — написала на своих страницах в соцсетях Юлия Литневская.

ИСТОЧНИК KP.RU

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