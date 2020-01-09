Обвиняемый в четырех изнасилованиях и двух убийствах женщин саратовец предстанет перед судом

9 Янв. 2020 2020-01-09T11:25:03+03:00

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Перед судом предстанет 59-летний житель Фрунзенского района Саратова, обвиняемый в серии преступлений.

Как рассказали «КП-Саратов» в региональном СК, летом 2018 года мужчина познакомился с саратовчанкой, они вместе встретили Новый год. Пьяная ссора 1 января привела к изнасилованию и насильственным действиям сексуального характера, конфликту, ударам кулаками по голове и ногами по телу, которые обрушились на гостью. После чего мужчина ушел из дома. Когда он вернулся вечером, то заметил, что гражданка умерла. Тогда он завернул ее тело в покрывало, перевязал веревкой и положил в неотапливаемой комнате дома, где оно хранилось до его обнаружения полицейскими 6 февраля 2019 года.

В конце января 2019 года он познакомился еще с одной женщиной, которой предложил остаться жить у него. Снова пьяный скандал, но уже в феврале 2019 года, итог был тот же. От полученных телесных повреждений потерпевшая скончалась, а предполагаемый убийца покинул свое жилище и переселился к знакомым.

Кроме того, 25 ноября 2018 года тот же мужчина совершил насильственные действия сексуального характера в отношении 40-летней женщины, угрожая при этом ее убийством и причинением тяжкого вреда здоровью в случае, если окажет ему сопротивление. Он удерживал ее в своем доме, а 27 ноября решил съездить с жертвой к приятелю, думая, что воля той подавлена.

Гражданке удалось сбежать, но только после обращения к ней полиции, она рассказала о случившемся.

Такие же действия произошли 14 декабря в отношении 45-летней женщины. Та уговорила злоумышленника съездить к своему знакомому, якобы тот мог помочь деньгами гражданину.

Ей удалось сбежать, о случившемся гражданка также рассказала не сама, а только когда пришла полиция.

Мужчину заключили под стражу. Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

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ИСТОЧНИК KP.RU