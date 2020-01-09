В Энгельсе «Покровские гуляния» посетили 20 тыс. человек

9 Янв. 2020 2020-01-09T10:06:45+03:00

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«Покровские гуляния», прошедшие в Энгельсе Саратовской области 8 января, собрали 20 тыс. человек.

- В последний день праздников участок улицы Пушкина на несколько часов стал пешеходной зоной. Такое мероприятие проводилось впервые, но пришедшие горожане выразили надежду, что оно станет традиционным, — сообщили «КП-Саратов» в администрации Энгельсского района.

Фото администрации Энгельсского района

В тот день на улице люди развлекались на спортивных, творческих площадках, слушали фольклор, юные покровчане стали участниками театрализованных представлений.

Фото администрации Энгельсского района

На «Покровские гуляния» пришел также глава района Дмитрий Тепин с семьей, министр внутренней политики и общественных отношений Наталья Трошина.

Тепин также надеется, что мероприятие станет традиционным, его будут проводить каждый год.

ИСТОЧНИК KP.RU