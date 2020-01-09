2020-01-09T10:06:45+03:00
Общество

В Энгельсе «Покровские гуляния» посетили 20 тыс. человек

Глава района надеется, что мероприятие станет ежегодным
Ольга Симонова
Поделиться:
Фото администрации Энгельсского районаФото администрации Энгельсского района
Изменить размер текста:

«Покровские гуляния», прошедшие в Энгельсе Саратовской области 8 января, собрали 20 тыс. человек.

- В последний день праздников участок улицы Пушкина на несколько часов стал пешеходной зоной. Такое мероприятие проводилось впервые, но пришедшие горожане выразили надежду, что оно станет традиционным, — сообщили «КП-Саратов» в администрации Энгельсского района.

Фото администрации Энгельсского района

Фото администрации Энгельсского района

В тот день на улице люди развлекались на спортивных, творческих площадках, слушали фольклор, юные покровчане стали участниками театрализованных представлений.

Фото администрации Энгельсского района

Фото администрации Энгельсского района

На «Покровские гуляния» пришел также глава района Дмитрий Тепин с семьей, министр внутренней политики и общественных отношений Наталья Трошина.

Тепин также надеется, что мероприятие станет традиционным, его будут проводить каждый год.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Саратове ищут переписчиков населения за 19 тыс. рублей в месяц
За праздничные дни в Саратовской области на пожарах погибли восемь человек
Николай Панков просит сообщать о разбитых тротуарах Саратова
В Саратове рецидивист с чужой карты оплатил покупки на сумму свыше 9 тыс. рублей
В Саратове прошло 12 благотворительных киносеансов
В Саратове будут судить экс-сотрудника колонии за доставку наркотиков
Жители Саратова могут остаться без прямого авиарейса в Дубаи
В Саратове на праздниках поймали 115 пешеходов-нарушителей
Работнику ООО «Саратовэнергонефть» выплатили 220 тыс. рублей компенсации за упавшую на ногу трубу
Юлия Литневская: Увек — центр притяжения
Обвиняемый в четырех изнасилованиях и двух убийствах женщин саратовец предстанет перед судом
В Энгельсе «Покровские гуляния» посетили 20 тыс. человек
Прокуратура обязала Фонд капремонта восстановить крышу общежития в Саратове
В Балакове парень снял с чужой карты свыше 12 тыс. рублей
За прошедшие сутки на дороги Саратова высыпали 300 тонн реагентов и песко-соляной смеси
Известно расписание троллейбусов №2А в Саратове
В Энгельсе парень воровал из аптек тонометры
В Саратовской области 69-летнего мужчину посадили на пять лет
Прокуратура помогает сироте из Пугачева получить квартиру
По приглашению Николая Панкова дети работников «Тролзы» посетили Кремлевскую елку
В саратовском лесу сельчанин отобрал у женщины телефон
Саратовских водителей просят не включать дальний свет
Фехтовальщик из Саратова взял бронзу Кубка мира среди юниоров
Пенсионерка пострадала в столкновении двух ВАЗов в Пугачеве