Прокуратура обязала Фонд капремонта восстановить крышу общежития в Саратове

9 Янв. 2020 2020-01-09T11:12:29+03:00

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Прокуратура Саратовской области организовала проверку исполнения жилищного законодательства в части технического состояния многоквартирного жилого дома №31/1 на Тверской улице Саратова.

Как рассказали «КП-Саратов» в надзорном ведомстве, выяснилось, что кровля здания находится в неудовлетворительном состоянии, ремонт в установленный срок, в 2017 году, не был сделан.

Поэтому прокуратура внесла представление с требованием об устранении выявленных нарушений в НО «Фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Саратовской области».

Надзорный орган контролирует доведение конструкций дома до нормативных требований.

ИСТОЧНИК KP.RU