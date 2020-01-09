Прокуратура обязала Фонд капремонта восстановить крышу общежития в Саратове
Прокуратура Саратовской области организовала проверку исполнения жилищного законодательства в части технического состояния многоквартирного жилого дома №31/1 на Тверской улице Саратова.
Как рассказали «КП-Саратов» в надзорном ведомстве, выяснилось, что кровля здания находится в неудовлетворительном состоянии, ремонт в установленный срок, в 2017 году, не был сделан.
Поэтому прокуратура внесла представление с требованием об устранении выявленных нарушений в НО «Фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Саратовской области».
Надзорный орган контролирует доведение конструкций дома до нормативных требований.
ИСТОЧНИК KP.RU