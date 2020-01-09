За прошедшие сутки на дороги Саратова высыпали 300 тонн реагентов и песко-соляной смеси

9 Янв. 2020 2020-01-09T09:33:07+03:00

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В Саратове сегодня, 9 января, на уборку города от снега и наледи вышли 215 единиц техники и 226 рабочих.

- Сотрудники МБУ «Служба благоустройства города» и МБУ «Дорстрой» уделяют особое внимание расчистке спусков, подъемов. Проводится обработка противогололедными материалами, — сообщили «КП-Саратов» в мэрии.

Так, за прошедшие сутки на дороги города высыпали около 300 тонн реагентов и песко-соляной смеси.

ИСТОЧНИК KP.RU