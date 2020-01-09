2020-01-09T09:16:16+03:00
Происшествия

В Саратовской области 69-летнего мужчину посадили на пять лет

Пенсионер зарезал жену из-за частых загулов
Екатерина Семенова
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Фото СУ СКР по Саратовской областиФото СУ СКР по Саратовской области
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В Новоузенском районе Саратовской области пенсионер зарезал жену.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, трагедия разыгралась 10 августа.

Утром женщина вернулась домой из гостей, где провела ночь. 69-летний супруг предъявил претензии к ее пристрастию к алкоголю и частным загулам. Та резко ответила, что имеет на это право.

После таких слов мужчина схватил нож, которым до того резал яблоки на сушку, и ударил супругу в живот.

Врачи «скорой помощи» госпитализировали потерпевшую, но 11 августа она скончалась в больнице.

В суде пенсионер полностью признал вину. Его отправили в колонию строгого режима на пять лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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