Прокуратура помогает сироте из Пугачева получить квартиру

9 Янв. 2020 2020-01-09T09:06:04+03:00

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Пугачевская межрайонная прокуратура провела проверку соблюдения жилищного законодательства по обращению местной жительницы.

Как рассказали «КП-Саратов» в надзорном ведомстве, установлено, что заявительница относится к лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, длительное время состоит на учете в качестве нуждающейся в жилом помещении по договору социального найма из государственного жилищного фонда области.

По достижению совершеннолетия гражданка не получила жилплощадь.

Прокуратура направила заявление в Кировский районный суд направила иск о возложении на министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Саратовской области обязанности предоставить заявительнице жилое помещение по договору социального найма на территории Пугачевского муниципального района. Эти требования удовлетворены.

Исполнение решения контролируется прокуратурой.

ИСТОЧНИК KP.RU