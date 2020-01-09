По приглашению Николая Панкова дети работников «Тролзы» посетили Кремлевскую елку

9 Янв. 2020 2020-01-09T09:00:31+03:00

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Дети работников энгельсского завода «Тролза» вместе со своими родителями побывали на Кремлевской елке по приглашению депутата Государственной думы Николая Панкова. Подарки и билеты на елку депутат передал трудовому коллективу во время встречи накануне новогодних праздников.

Участники поездки поделились впечатлениями от сказочного новогоднего представления на главной елке страны. По их словам, детям оно подарило незабываемые впечатления, а взрослым помогло ненадолго вернуться в детство.

- Очень хотела побывать на елке в Москве. Было очень круто и захватывающе. Особенно понравились большие куклы, с которыми мы фотографировались. А из спектакля — Дед Мороз и сказочные нарядные костюмы, — рассказала девятилетняя Валерия Шеремета.

По словам ее отца, начальника кузовного производства «Тролзы» Сергея Шеремета, на празднике царила по-настоящему сказочная атмосфера.

- Перед елкой был и веселый концерт, и разные развлечения: аквагрим, выступление фокусников, ростовые куклы. А сам спектакль прошел на одном дыхании, дети были в восторге. Спасибо Николаю Панкову за то, что откликнулся на просьбу трудового коллектива. Для детей это впечатления на всю жизнь: погулять по столице нашей Родины, попасть в Кремлевский Дворец на елку, еще крепче подружиться, — отметил он.

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Бухгалтер Марина Зеленская приехала в Москву с двумя детьми: восьмилетним Ваней и семилетней Дашей. Они оба утверждают, что увидели в Москве настоящего сказочного Деда Мороза. Очень понравилась и сама столица — праздничная и нарядная.

- Дети в восторге от парка «Зарядье» и от образовательного фильма, который там посмотрели. Он про российскую природу: Крым, Байкал. Решили еще покататься на катке на Красной площади, сходить в океанариум. Но конечно главное впечатление — от Кремлевской елки. Спектакль такой яркий и красочный, как будто попали в сказку, — сказала Марина Зеленская.

ИСТОЧНИК KP.RU