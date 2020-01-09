В саратовском лесу сельчанин отобрал у женщины телефон

9 Янв. 2020 2020-01-09T08:57:30+03:00

Изменить размер текста: A A

Полиция Саратовского района раскрыла грабеж, который произошел в лесу.

Как рассказали «КП-Саратов» в областном ГУ МВД, 8 января в 13:15 поступило сообщение от 63-летней жительницы поселка Красный Октябрь.

Она рассказала, что неизвестный в лесополосе, расположенной в 1 км от поселка неизвестный отобрал телефон Honor 8A у ее 39-летней дочери.

Сумма ущерба составила 11 тыс. рублей.

Предполагаемого преступника задержали, им оказался 30-летний житель села Идолга Татищевского района.

Мужчина признался в содеянном, на него завели уголовное дело, после чего отпустили под подписку о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU