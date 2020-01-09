В саратовском лесу сельчанин отобрал у женщины телефон
Полиция Саратовского района раскрыла грабеж, который произошел в лесу.
Как рассказали «КП-Саратов» в областном ГУ МВД, 8 января в 13:15 поступило сообщение от 63-летней жительницы поселка Красный Октябрь.
Она рассказала, что неизвестный в лесополосе, расположенной в 1 км от поселка неизвестный отобрал телефон Honor 8A у ее 39-летней дочери.
Сумма ущерба составила 11 тыс. рублей.
Предполагаемого преступника задержали, им оказался 30-летний житель села Идолга Татищевского района.
Мужчина признался в содеянном, на него завели уголовное дело, после чего отпустили под подписку о невыезде.
ИСТОЧНИК KP.RU