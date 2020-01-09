Саратовских водителей просят не включать дальний свет

9 Янв. 2020 2020-01-09T08:53:39+03:00

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Госавтоинспекция Саратовской области обращается к участникам дорожного движения в связи с туманом. Водителям настоятельно рекомендуется не превышать скорость, следить за тем, чтобы окна не запотевали, а фары исправно работали.

- Такая мелочь, как выход из строя лампочки ближнего света, может стать большой проблемой и привести к ДТП. В условиях ограниченной видимости водитель встречного автомобиля может неправильно определить ваши габариты и перепутать автомобиль с мотоциклом. Не менее опасно и движение автомобиля с неработающими задними фонарями — в тумане такие машины возникают неожиданно и водители их замечают слишком поздно. Не забывайте и о противотуманных фарах — их включение во время плохой видимости помогает другим идентифицировать ваш автомобиль на дороге, — отметили в ГИБДД.

При этом в тумане следует ехать только с ближним светом, так как дальний может ослепить водителя. А лучше всего использовать специальные противотуманные фары.

- Хороший способ — включить аварийную сигнализацию: мигающие оранжевые огни видны очень хорошо, даже если туман очень густой, — рассказали в Госавтоинспекции.

Кроме того, обязательно при повороте надо включать указатели.

ИСТОЧНИК KP.RU