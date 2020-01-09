Фехтовальщик из Саратова взял бронзу Кубка мира среди юниоров

9 Янв. 2020 2020-01-09T08:47:21+03:00

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В Венгрии прошел этап Кубка мира среди юниоров по фехтованию на саблях. В составе сборной команды РФ по сабле в личном первенстве успешно выступил саратовский спортсмен Артем Терехов.

Как рассказали «КП-Саратов» в министерстве молодежной политики и спорта Саратовской области, он взял бронзу, такую же награду получил другой россиянин Дмитрий Насонов.

Всего в турнире было 154 участника.

ИСТОЧНИК KP.RU