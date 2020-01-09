2020-01-09T08:47:21+03:00
Общество

Фехтовальщик из Саратова взял бронзу Кубка мира среди юниоров

Состязание собрало 154 участника
Дарья Вострикова
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Венгрии прошел этап Кубка мира среди юниоров по фехтованию на саблях. В составе сборной команды РФ по сабле в личном первенстве успешно выступил саратовский спортсмен Артем Терехов.

Как рассказали «КП-Саратов» в министерстве молодежной политики и спорта Саратовской области, он взял бронзу, такую же награду получил другой россиянин Дмитрий Насонов.

Всего в турнире было 154 участника.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Энгельсе парень воровал из аптек тонометры
В Саратовской области 69-летнего мужчину посадили на пять лет
Прокуратура помогает сироте из Пугачева получить квартиру
По приглашению Николая Панкова дети работников «Тролзы» посетили Кремлевскую елку
В саратовском лесу сельчанин отобрал у женщины телефон
Саратовских водителей просят не включать дальний свет
Фехтовальщик из Саратова взял бронзу Кубка мира среди юниоров
Пенсионерка пострадала в столкновении двух ВАЗов в Пугачеве
На дорогах Саратовской области за новогодние праздники погибли пять человек
В Саратове рецидивист избил продавца магазина и отобрал 10 тыс. рублей
Саратовец убил приятеля за курение без разрешения
С замерзших саратовцев берут деньги за обогрев в магазине
В квартире в центре Саратова мужчина до смерти забил сожительницу предметами
Температура в Саратовской области в четверг опустится до -11
Саратовскую область накроет густой туман
Саратов и Энгельс сфотографировали из космоса
В Маянге орудовал местный магазинный вор
В Петровском районе мужчина погиб на пожаре в собственном доме
На Кумысной поляне случилось массовое ДТП
Сломавшая оленя на проспекте Кирова девушка попала в поле зрения полиции
Во время новогодних праздников в Саратовской области заболели почти 8 тыс. человек
Трое парней в Юбилейном обворовали ВАЗ-2112 на 94 тыс. рублей
Под Саратовом водитель Opel врезался в стоящий «КамАЗ»
На ремонт тротуаров в Саратове выделено полмиллиарда рублей
Три улицы Ленинского района остались без воды
В Саратове женщина-бомж вытащила из чужой машины дубленку, деньги и мобильник
Поздним вечером на проспекте Энтузиастов столкнулись два авто
В Энгельсе полицейские ввели план «Перехват» для грабителя аптеки