Пенсионерка пострадала в столкновении двух ВАЗов в Пугачеве
Авария произошла вечером
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Вчера, 8 января, в 16:50 на перекрестке неравнозначных дорог на Топорковской и Красноармейской в Пугачеве 58-летний водитель ВАЗ-21150 спровоцировал ДТП.
Как рассказали «КП-Саратов» в региональном УГИБДД, по предварительным данным, мужчина ехал по второстепенной дороге и не уступил ВАЗ-11183 под управлением 66-летнего гражданина, у которого было преимущество по правилам.
В результате ДТП виновника аварии врачи осмотрели и отпустили, а 61-летней пассажирке из салона его автомобиля потребовалась госпитализация.
ИСТОЧНИК KP.RU