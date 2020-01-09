Пенсионерка пострадала в столкновении двух ВАЗов в Пугачеве

9 Янв. 2020 2020-01-09T08:44:52+03:00

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Вчера, 8 января, в 16:50 на перекрестке неравнозначных дорог на Топорковской и Красноармейской в Пугачеве 58-летний водитель ВАЗ-21150 спровоцировал ДТП.

Как рассказали «КП-Саратов» в региональном УГИБДД, по предварительным данным, мужчина ехал по второстепенной дороге и не уступил ВАЗ-11183 под управлением 66-летнего гражданина, у которого было преимущество по правилам.

В результате ДТП виновника аварии врачи осмотрели и отпустили, а 61-летней пассажирке из салона его автомобиля потребовалась госпитализация.

ИСТОЧНИК KP.RU