В Саратове рецидивист избил продавца магазина и отобрал 10 тыс. рублей

9 Янв. 2020 2020-01-09T08:42:26+03:00

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Полиция Заводского района раскрыла грабеж в магазине на улице Азина.

Как рассказали «КП-Саратов» в городском ГУВД, по заявлению 37-летней продавщицы торговой точки, 7 января в 20:05 неизвестный причинил телесные повреждения и отобрал 10 тыс. рублей.

Выяснилось, что к преступлению причастен 33-летний безработный рецидивист.

Мужчину задержали и доставили в отдел, на него завели уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU