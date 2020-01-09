В Саратове рецидивист избил продавца магазина и отобрал 10 тыс. рублей
Гражданин задержан
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Полиция Заводского района раскрыла грабеж в магазине на улице Азина.
Как рассказали «КП-Саратов» в городском ГУВД, по заявлению 37-летней продавщицы торговой точки, 7 января в 20:05 неизвестный причинил телесные повреждения и отобрал 10 тыс. рублей.
Выяснилось, что к преступлению причастен 33-летний безработный рецидивист.
Мужчину задержали и доставили в отдел, на него завели уголовное дело.
ИСТОЧНИК KP.RU