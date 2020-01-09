Саратовец убил приятеля за курение без разрешения
Житель Кировского района Саратова предстал перед судом по обвинению в убийстве.
Как рассказали «КП-Саратов» в региональном СК, по версии следствия, днем 7 ноября 40-летний мужчина пил в своем доме на Тракторной улице с 50-летним приятелем.
Хозяин жилища обвинил гостя в том, что он курит его сигареты без разрешения. Тот проигнорировал замечание и снова взял никотиновую палочку.
В ответ на это мужчина схватил нож и нанес четыре удара: три оказались проникающими в область груди, а также причинил резаную рану шеи.
Тот лег на пол и перестал подавать признаки жизни, а предполагаемый убийца лег спать.
Спустя некоторое время женщина из соседнего дома вызвала «скорую помощь» своей матери, а прибывшие медики перепутали номера зданий и попали на место преступления.
Констатировав смерть потерпевшего, они вызвали сотрудников полиции и направились по основному вызову.
Еще до окончания следствия мужчина признал свою вину, его отправили под стражу.
Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.
ИСТОЧНИК KP.RU