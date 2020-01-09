Саратовец убил приятеля за курение без разрешения

9 Янв. 2020 2020-01-09T08:41:44+03:00

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Житель Кировского района Саратова предстал перед судом по обвинению в убийстве.

Как рассказали «КП-Саратов» в региональном СК, по версии следствия, днем 7 ноября 40-летний мужчина пил в своем доме на Тракторной улице с 50-летним приятелем.

Хозяин жилища обвинил гостя в том, что он курит его сигареты без разрешения. Тот проигнорировал замечание и снова взял никотиновую палочку.

В ответ на это мужчина схватил нож и нанес четыре удара: три оказались проникающими в область груди, а также причинил резаную рану шеи.

Тот лег на пол и перестал подавать признаки жизни, а предполагаемый убийца лег спать.

Спустя некоторое время женщина из соседнего дома вызвала «скорую помощь» своей матери, а прибывшие медики перепутали номера зданий и попали на место преступления.

Констатировав смерть потерпевшего, они вызвали сотрудников полиции и направились по основному вызову.

Еще до окончания следствия мужчина признал свою вину, его отправили под стражу.

Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

ИСТОЧНИК KP.RU