2020-01-09T08:29:04+03:00
Общество

С замерзших саратовцев берут деньги за обогрев в магазине

В цветочном магазине «зайти погреться» стоит 50 рублей
Екатерина Семенова
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Объявление на цветочном магазинеОбъявление на цветочном магазинеФото: Екатерина Семенова
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Жителей Саратова позабавило объявление на торговом павильоне.

Очевидцы сообщили «КП-Саратов», что на цветочном магазине на остановке «Вишневая» висит объявление о платной возможности согреться.

- Зайти погреться 50 рублей, — гласит оно.

В соцсетях это сообщение вызвало противоречивые отклики. Некоторые сочли его шуткой. Другие уверены, что в магазине действительно берут деньги с тех, кто зашел погреться, например, в ожидании автобуса. Причем ряд комментаторов считает это правильным решением, так как после посетителей остаются грязные полы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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