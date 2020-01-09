С замерзших саратовцев берут деньги за обогрев в магазине
В цветочном магазине «зайти погреться» стоит 50 рублей
Объявление на цветочном магазинеФото: Екатерина Семенова
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Жителей Саратова позабавило объявление на торговом павильоне.
Очевидцы сообщили «КП-Саратов», что на цветочном магазине на остановке «Вишневая» висит объявление о платной возможности согреться.
- Зайти погреться 50 рублей, — гласит оно.
В соцсетях это сообщение вызвало противоречивые отклики. Некоторые сочли его шуткой. Другие уверены, что в магазине действительно берут деньги с тех, кто зашел погреться, например, в ожидании автобуса. Причем ряд комментаторов считает это правильным решением, так как после посетителей остаются грязные полы.
ИСТОЧНИК KP.RU