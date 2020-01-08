В Маянге орудовал местный магазинный вор
В Балаковском районе Саратовской области полиция вчера, 7 января, раскрыла две магазинные кражи.
- С заявлением в 19:15 обратилась 44-летняя жительница села Маянга и рассказала, что 5 или 6 числа кто-то сломал замок на двери магазина на Центральной улице села Маянга и украл продукты питания, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД региона.
Второй заявительницей стала также местная жительница, но она рассказала уже о краже в другом магазине: 6-7 января кто-то испортил замок на оконной решетке, разбил пластиковое окно и проник в торговую точку, откуда украл имущество на 15 тыс. рублей.
По подозрению в обоих преступлениях задержали 32-летнего жителя села Маянга, ранее привлекавшегося за угон, грабеж и кражу. В отношении мужчины возбудили очередное уголовное дело.
ИСТОЧНИК KP.RU