2020-01-08T16:29:16+03:00
Происшествия

В Петровском районе мужчина погиб на пожаре в собственном доме

Жилище уничтожено почти полностью
Ольга Симонова
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Фото СУ СКР по Саратовской областиФото СУ СКР по Саратовской области
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В Саратовской области следователи организовали доследственную проверку по факту гибели мужчины на пожаре в Петровском районе.

- По предварительным данным, возгорание одного из частных домов поселка Тракторный заметили сегодня утром, 8 января, местные жители. Приехавшие огнеборцы справились с пожаром, но строение почти полностью сгорело. При разборе на пепелище нашли останки 65-летнего хозяина дома, — сообщили «КП-Саратов» в региональном СУ СКР.

Следователи осмотрели место происшествия. Пожар начался с кухни и охватил весь дом. Причина возгорания выясняется.

В рамках доследственной проверки организована судмедэкспертиза для установления точной причины смерти. По результатам будет принято соответствующее процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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