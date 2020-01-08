В Петровском районе мужчина погиб на пожаре в собственном доме
В Саратовской области следователи организовали доследственную проверку по факту гибели мужчины на пожаре в Петровском районе.
- По предварительным данным, возгорание одного из частных домов поселка Тракторный заметили сегодня утром, 8 января, местные жители. Приехавшие огнеборцы справились с пожаром, но строение почти полностью сгорело. При разборе на пепелище нашли останки 65-летнего хозяина дома, — сообщили «КП-Саратов» в региональном СУ СКР.
Следователи осмотрели место происшествия. Пожар начался с кухни и охватил весь дом. Причина возгорания выясняется.
В рамках доследственной проверки организована судмедэкспертиза для установления точной причины смерти. По результатам будет принято соответствующее процессуальное решение.
ИСТОЧНИК KP.RU