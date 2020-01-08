Сломавшая оленя на проспекте Кирова девушка попала в поле зрения полиции

8 Янв. 2020 2020-01-08T18:33:09+03:00

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Девушкой, сломавшей арт-объект в виде оленя в центре Саратова, займется полиция.

- Администрацией Фрунзенского района направлено обращение в отдел полиции №6 с целью установления личности нарушителей и последующего привлечения к ответственности, — такой ответ дала администрация Фрунзенского района паблику, опубликовавшему это видео в Instagram.

Напомним, инцидент произошел из-за того, что 3 января девушка «оседлала» светодиодного оленя, явно для этого не предназначенного, и упала вместе с ним.

Также стоит отметить, что администрация Фрунзенского района рассказала на своей странице в соцсети, что иллюминацию уже восстановили.

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ИСТОЧНИК KP.RU