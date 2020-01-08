Во время новогодних праздников в Саратовской области заболели почти 8 тыс. человек
В Саратовской области за неделю, с 30 декабря по 5 января, ОРВИ заболели 7 898 человек.
- Это на 7% ниже эпидпорога по совокупному населению. В Саратове заболеваемость также находится на неэпидемическом уровне, — сообщили «КП-Саратов» в региональном Роспотребнадзоре.
В ведомстве напомнили, как не заразиться в январе — месяце, когда проводится много новогодних и рождественских массовых мероприятий:
- после гуляний и общественного транспорта — мойте руки с мылом;
- при кашле/чихании прикрывайтесь салфеткой или платком;
- не контактируйте с больными;
- там, где много людей, пользуйтесь маской;
- чаще проводите дома влажные уборки, дезинфицируйте места, которых часто касаются, проветривайте.
Если вы все же заболели — не лечитесь дома, а обратитесь к врачу.
ИСТОЧНИК KP.RU