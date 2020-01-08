Трое парней в Юбилейном обворовали ВАЗ-2112 на 94 тыс. рублей

8 Янв. 2020 2020-01-08T14:01:40+03:00

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В Волжском районе Саратова полиция нашла парней, подозреваемых в автокраже в Юбилейном поселке.

- Вечером 17 декабря к правоохранителям обратился 25-летний мужчина и рассказал, что в течение двух прошедших дней кто-то украл из ВАЗ-2112 на Федоровской, 1 усилитель Pride, автомагнитолу Pioneer и колонки Pride на общую сумму более 94 тыс. рублей, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД по Саратовской области.

Полиция возбудила дело и 7 января задержала троих парней: 18, 19 и 22 лет. Все они безработные и ранее не судимые.

Злоумышленники признались в содеянном. У них изъяли похищенное и выписали подписку о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU