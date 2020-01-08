В Саратове женщина-бомж вытащила из чужой машины дубленку, деньги и мобильник
В Солнечном поселке Саратова полиция задержала женщину, обворовавшую чужой автомобиль.
- С заявлением 9 декабря обратился 32-летний безработный и рассказал, что в период с 18:00 8 декабря до трех ночи следующих суток неизвестная женщина вытащила из припаркованной на улице Батавина Toyota Auris мужскую дубленку, 10 тыс. рублей и телефон Xiaomi, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД по области.
Правоохранители возбудили уголовное дело и через месяц, 7 января, задержала ранее не судимую 40-летнюю женщину-бомжа. Гражданка призналась в преступлении, у нее изъяли украденный мобильник.
Злоумышленнице выписали подписку о невыезде.
ИСТОЧНИК KP.RU