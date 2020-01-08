В Энгельсе полицейские ввели план «Перехват» для грабителя аптеки
В Энгельсе полиция вчера, 7 января, провела спецоперацию для поимки грабителя.
- Сообщение от 22-летней девушки поступило в 18:30. Она рассказала, что полчаса назад в аптеке по улице 2 микрорайон ЗИУ неизвестный открыто похитил тонометр B.Well за 3,2 тыс. рублей и скрылся на «Ладе Гранта», — рассказали «КП-Саратов» в ГУ МВД Саратовской области.
Был объявлен план «Перехват» и остановлена та самая машина, которая оказалась такси, а из нее задержан 44-летний пассажир, который и признался в преступлении.
В отношении ранее не судимого мужчины возбуждено уголовное дело за грабеж и выписана подписка о невыезде.
ИСТОЧНИК KP.RU