В Энгельсе полицейские ввели план «Перехват» для грабителя аптеки

8 Янв. 2020 2020-01-08T11:28:13+03:00

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В Энгельсе полиция вчера, 7 января, провела спецоперацию для поимки грабителя.

- Сообщение от 22-летней девушки поступило в 18:30. Она рассказала, что полчаса назад в аптеке по улице 2 микрорайон ЗИУ неизвестный открыто похитил тонометр B.Well за 3,2 тыс. рублей и скрылся на «Ладе Гранта», — рассказали «КП-Саратов» в ГУ МВД Саратовской области.

Был объявлен план «Перехват» и остановлена та самая машина, которая оказалась такси, а из нее задержан 44-летний пассажир, который и признался в преступлении.

В отношении ранее не судимого мужчины возбуждено уголовное дело за грабеж и выписана подписка о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU