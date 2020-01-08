Праздник продолжается: девушка села на светодиодного оленя в Саратове и сломала его
В Саратове один из новогодних арт-объектов в виде оленя на проспекте Кирова не дожил до окончания праздников.
В соцсети Instagram появилось видео, как девушка оседлала конструкцию и сломала ее.
- Как то так некоторые саратовцы празднуют Новый год, катаясь на красивых светодиодных оленях. Вряд ли кто мог подумать, что его захотят оседлать. Что это, как не порча городского имущества? — задается вопросом автор поста в аккаунте saratov_trash.
Девушка села на светодиодного оленя в Саратове и сломала его.
Отмечается, что инцидент произошел еще 3 января на проспекте Кирова, 50.
ИСТОЧНИК KP.RU