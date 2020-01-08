2020-01-08T11:06:19+03:00
Происшествия

Праздник продолжается: девушка села на светодиодного оленя в Саратове и сломала его

Арт-объект стоял на проспекте Кирова [видео]
Ольга Симонова
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В Саратове один из новогодних арт-объектов в виде оленя на проспекте Кирова не дожил до окончания праздников.

В соцсети Instagram появилось видео, как девушка оседлала конструкцию и сломала ее.

- Как то так некоторые саратовцы празднуют Новый год, катаясь на красивых светодиодных оленях. Вряд ли кто мог подумать, что его захотят оседлать. Что это, как не порча городского имущества? — задается вопросом автор поста в аккаунте saratov_trash.

Девушка села на светодиодного оленя в Саратове и сломала его.

Отмечается, что инцидент произошел еще 3 января на проспекте Кирова, 50.

ИСТОЧНИК KP.RU

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