В Саратове рецидивист избил продавщицу и забрал 10 тыс. рублей
В отношении гражданина возбуждено очередное уголовное дело
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В Заводском районе Саратова полиция вчера, 7 января, поймала рецидивиста, подозреваемого в грабеже.
- Этим же вечером в отдел обратилась 37-летняя продавец и рассказала, что неизвестный избил ее в магазине на улице Азина и открыто забрал 10 тыс. рублей, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД по области.
Правоохранители задержали 33-летнего мужчину, уже много раз отбывавшего сроки за кражи, грабежи и другие преступления.
В отношении гражданина возбуждено очередное уголовное дело.
ИСТОЧНИК KP.RU