В Саратове рецидивист избил продавщицу и забрал 10 тыс. рублей

8 Янв. 2020 2020-01-08T10:14:38+03:00

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В Заводском районе Саратова полиция вчера, 7 января, поймала рецидивиста, подозреваемого в грабеже.

- Этим же вечером в отдел обратилась 37-летняя продавец и рассказала, что неизвестный избил ее в магазине на улице Азина и открыто забрал 10 тыс. рублей, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД по области.

Правоохранители задержали 33-летнего мужчину, уже много раз отбывавшего сроки за кражи, грабежи и другие преступления.

В отношении гражданина возбуждено очередное уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU