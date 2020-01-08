2020-01-08T09:42:51+03:00
Общество

Жителям Пензенской в Саратове отключили воду

Это связано с аварией на городском водопроводе
Ольга Симонова
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В Саратове сегодня, 8 января, жителям одной улицы в Заводском районе отключили воду.

- Ориентировочно до 13:00 изменены параметры водоснабжения абонентам Пензенской — от проспекта Энтузиастов до Новой 9 линии, — сообщили «КП-Саратов» в ООО «КВС».

Отключение связано с аварией на городском водопроводе.

Также напомним, что порядка 20 улиц отключены от водоснабжения в Кировском районе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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