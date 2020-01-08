Жителям Пензенской в Саратове отключили воду
Это связано с аварией на городском водопроводе
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В Саратове сегодня, 8 января, жителям одной улицы в Заводском районе отключили воду.
- Ориентировочно до 13:00 изменены параметры водоснабжения абонентам Пензенской — от проспекта Энтузиастов до Новой 9 линии, — сообщили «КП-Саратов» в ООО «КВС».
Отключение связано с аварией на городском водопроводе.
Также напомним, что порядка 20 улиц отключены от водоснабжения в Кировском районе.
ИСТОЧНИК KP.RU