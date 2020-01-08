2020-01-08T09:21:41+03:00
Общество

Коммунальщики ищут владельца мешающей в ремонте «Лады Калина»

Автомобиль мешает ремонту на Плодородной
Ольга Симонова
Поделиться:
Фото ООО «КВС»Фото ООО «КВС»
Изменить размер текста:

Коммунальщики не могут ремонтировать водопровод на Плодородной, 2/14 в Саратове из-за мешающей «Лады Калина».

- Всех, кто обладает информацией о владельце автомобиля с госномером Х624НУ 64, просим обратиться в диспетчерскую по номеру (8452) 24-65-24, — сообщили «КП-Саратов» в ООО «КВС».

Напомним, отключение воды на нескольких улицах в Саратове продлится до двух часов ночи 9 января.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Жителям Пензенской в Саратове отключили воду
Водитель «Ларгуса» попал в больницу после столкновения с деревом в Саратове
Коммунальщики ищут владельца мешающей в ремонте «Лады Калина»
В Саратове из-за ДТП прервано движение троллейбусов №10
Две иномарки столкнулись и перегородили проспект Строителей
В храмы Саратовской области на Рождество пришли 100 тыс. человек
Два человека погибли при пожаре на Моторной в Саратове
В Саратове перестанет идти снег и подморозит
В Ершовском районе «скорая» застряла в снегу с пациентом
В Саратове мальчик госпитализирован после поджога ацетона
В Энгельсе закроют для проезда улицу Пушкина для «Покровских Гуляний»
В Саратове на сутки отключают холодную воду
В Марксе спасателям пришлось выехать на помощь полиции
На остановке автобуса в Аткарске обнаружено тело повешенного мужчины
Водитель BMW X5 в Саратове сбежал с места массового ДТП
Пожар в жилом доме в Вольске тушили 33 огнеборца