Коммунальщики ищут владельца мешающей в ремонте «Лады Калина»
Автомобиль мешает ремонту на Плодородной
Фото ООО «КВС»
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Коммунальщики не могут ремонтировать водопровод на Плодородной, 2/14 в Саратове из-за мешающей «Лады Калина».
- Всех, кто обладает информацией о владельце автомобиля с госномером Х624НУ 64, просим обратиться в диспетчерскую по номеру (8452) 24-65-24, — сообщили «КП-Саратов» в ООО «КВС».
Напомним, отключение воды на нескольких улицах в Саратове продлится до двух часов ночи 9 января.
ИСТОЧНИК KP.RU