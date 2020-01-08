Коммунальщики ищут владельца мешающей в ремонте «Лады Калина»

8 Янв. 2020 2020-01-08T09:21:41+03:00

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Коммунальщики не могут ремонтировать водопровод на Плодородной, 2/14 в Саратове из-за мешающей «Лады Калина».

- Всех, кто обладает информацией о владельце автомобиля с госномером Х624НУ 64, просим обратиться в диспетчерскую по номеру (8452) 24-65-24, — сообщили «КП-Саратов» в ООО «КВС».

Напомним, отключение воды на нескольких улицах в Саратове продлится до двух часов ночи 9 января.

ИСТОЧНИК KP.RU