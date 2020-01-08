2020-01-08T08:49:26+03:00
Происшествия

Две иномарки столкнулись и перегородили проспект Строителей

Автомобили и автобусы вынуждены объезжать
Екатерина Семенова
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ДТП на проспекте СтроителейДТП на проспекте СтроителейФото: Екатерина Семенова
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В Ленинском районе Саратова сегодня утром, 8 января, случилось ДТП.

- На проспекте Строителей столкнулись Opel и BMW. В сторону улицы Тархова от 3-й Дачной перегорожены обе полосы, — сообщил корреспондент «КП-Саратов».

Автомобили и автобусы вынуждены объезжать по параллельной дороге, а троллейбусы №10, скорее всего, в ближайшее время встанут.

ИСТОЧНИК KP.RU

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