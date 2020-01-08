Две иномарки столкнулись и перегородили проспект Строителей
Автомобили и автобусы вынуждены объезжать
ДТП на проспекте СтроителейФото: Екатерина Семенова
Изменить размер текста:
В Ленинском районе Саратова сегодня утром, 8 января, случилось ДТП.
- На проспекте Строителей столкнулись Opel и BMW. В сторону улицы Тархова от 3-й Дачной перегорожены обе полосы, — сообщил корреспондент «КП-Саратов».
Автомобили и автобусы вынуждены объезжать по параллельной дороге, а троллейбусы №10, скорее всего, в ближайшее время встанут.
ИСТОЧНИК KP.RU