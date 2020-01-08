Два человека погибли при пожаре на Моторной в Саратове

8 Янв. 2020 2020-01-08T08:21:36+03:00

Причиной возгорания называется неосторожное обращение с огнем при курении

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В Ленинском районе Саратова следователи организовали доследственную проверку по факту гибели двоих человек в квартире на улице Моторная.

- По предварительным данным, жители дома около 11 вечера заметили возгорание в одной из квартир на последнем, пятом этаже. Внутри были найдены тела 50-летнего мужчины и 43-летней женщины со следами термического воздействия, — сообщили «КП-Саратов» в региональном СУ СКР.

Фото СУ СКР по Саратовской области

Во время пожара также оплавился пластиковый участок трубы отопления, из-за чего жилище затопило.

Следователи осмотрели место происшествия и не обнаружили следов насилия. Очаг возгорания был на диване. Предварительной причиной возгорания называется неосторожное обращение с огнем при курении.

В рамках проверки будет проведена судмедэкспертиза для установления точной причины смерти. По результатам будет принято соответствующее процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU