2020-01-08T07:56:07+03:00
Общество

В Саратове перестанет идти снег и подморозит

В Саратовской области установилась настоящая зимняя погода
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В Саратовской области сегодня, 8 января, сохранится облачная погода с прояснениями.

Как и накануне, метеорологи ФГБУ «Саратовский ЦГМС» обещают небольшой и умеренный снег, часть которого уже выпала ночью и продолжит выпадать утром, а местами — и днем. Также местами возможны туман и изморозь.

Ветер — северо-восточный 2–7 м/с. Температура днем -1...-6 градусов, в северной половине до -11 градусов.

В Саратове утром ожидается небольшой снежок, при температуре -2 градуса, днем и вечером осадков не ожидается. К вечеру мороз окрепнет до -6 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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