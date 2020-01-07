В Энгельсе закроют для проезда улицу Пушкина для «Покровских Гуляний»
Тепин о "Покровских гуляниях".
Уже завтра, 8 января с 14:00 до 17:00 впервые и специально для семейного праздника, в Энгельсе станет пешеходной улица Пушкина – от ТРЦ «Облака» до Больничного переулка.
Это анонсировал в своем инстаграм глава Энгельсского района Дмитрий Тепин.
На пешеходной улице убещаны уникальные арт-кварталы, конкурсы, призы, развлечения для детей.
Кроме того, всех гостей праздника ждут Фестиваль уличной еды, аниматоры, ростовые куклы, арт-объекты, выступление артистов и танцевальных коллективов
Весь праздник официально назван «Покровскими Гуляниями».
ИСТОЧНИК KP.RU