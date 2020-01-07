2020-01-07T20:16:58+03:00
Общество

В Энгельсе закроют для проезда улицу Пушкина для «Покровских Гуляний»

Обещаны развлечения и Фестиваль уличной еды
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Тепин о "Покровских гуляниях".

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Уже завтра, 8 января с 14:00 до 17:00 впервые и специально для семейного праздника, в Энгельсе станет пешеходной улица Пушкина – от ТРЦ «Облака» до Больничного переулка.

Это анонсировал в своем инстаграм глава Энгельсского района Дмитрий Тепин.

На пешеходной улице убещаны уникальные арт-кварталы, конкурсы, призы, развлечения для детей.

Кроме того, всех гостей праздника ждут Фестиваль уличной еды, аниматоры, ростовые куклы, арт-объекты, выступление артистов и танцевальных коллективов

Весь праздник официально назван «Покровскими Гуляниями».

ИСТОЧНИК KP.RU

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