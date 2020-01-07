В Саратове на сутки отключают холодную воду

7 Янв. 2020 2020-01-07T19:19:14+03:00

Список улиц и домов, где отключат воду

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Авария на водопроводе в Саратове заставила специалистов ООО "КВС" отключить на время ремонта ряд улиц от водоснабжения.

Отключение начнется с 5 утра 8 января и по предварительным данным. продлиться до 2 часов ночи 9 января.

В течение этих суток снижены параметры водоснабжения по следующим адресам:

улицы Плодородная и Танкистов (от стадиона «Авангард» до ул. Танкистов, 203);

Окольная, Участковая (от ул. Плодородной до ул. 3-я Окольная);

Раздольная, Просечная, Коллективная, Минеральная, Геологическая, Природная, Благодатная, 1 и 2 Благодатные проезды, Порядковая, Отрядная, Сосновская, Дружная, Аллейная, Павлодарская (от ул. Плодородная до ул. Ангарская).

Кроме этого, будет отключено холодное водоснабжение абонентов на улице Юбилейная и 2-му Ангарскому проезду.

ИСТОЧНИК KP.RU