В Марксе спасателям пришлось выехать на помощь полиции

7 Янв. 2020 2020-01-07T19:16:08+03:00

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В Марксе Саратовской области нетрезвый мужчина едва не спалил квартиру и поднял на ноги экстренные службы.

Впрочем, полицию первой вызвала супруга мужчины, который не открыл ей дверь в квартиру. Между тем на плите готовилась еда и дым от пригоревших продуктов уже заполнил квартиру и грозил пожаром. Полицейские не смогли открыть дверь и вызвали спасателей.

Фото облспаса

Как сообщили «КП-Саратов» в облспасе, специалисты не стали вскрывать дверь, а проникли в квартиру на третьем этаже через балкон и отрыли дверь полиции. Как оказалось, хозяин квартиры был в сильном опьянении и спал. С отравлением продуктами горения его госпитализировали медики прибывшей к месту ЧП «скорой помощи».

Фото облспаса

ИСТОЧНИК KP.RU