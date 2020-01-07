В Марксе спасателям пришлось выехать на помощь полиции
В Марксе Саратовской области нетрезвый мужчина едва не спалил квартиру и поднял на ноги экстренные службы.
Впрочем, полицию первой вызвала супруга мужчины, который не открыл ей дверь в квартиру. Между тем на плите готовилась еда и дым от пригоревших продуктов уже заполнил квартиру и грозил пожаром. Полицейские не смогли открыть дверь и вызвали спасателей.
Фото облспаса
Как сообщили «КП-Саратов» в облспасе, специалисты не стали вскрывать дверь, а проникли в квартиру на третьем этаже через балкон и отрыли дверь полиции. Как оказалось, хозяин квартиры был в сильном опьянении и спал. С отравлением продуктами горения его госпитализировали медики прибывшей к месту ЧП «скорой помощи».
Фото облспаса
ИСТОЧНИК KP.RU