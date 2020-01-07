Водитель BMW X5 в Саратове сбежал с места массового ДТП

7 Янв. 2020 2020-01-07T17:19:57+03:00

Тройное ДТП с такси произошло в Ленинском районе Саратова

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Столкновение случилось на пересечении улиц антоноа и Перспективной, недалеко от гипермаркета «Магнит».

Несмотря на то, что перекресток оснащен светофорами между собой не поделили дорогу BMW X5, Volkswagen и Hyundai Solaris.

По данным сайта ЧП-Саратов двое пассажиров из Solaris, который принадлежит одной из служб такси, госпитализированы.

Уточняется, что водитель BMW X5 скрылся с места ДТП.

На место столкновения прибыли медики, сотрудники ГИБДД, специалисты Горспаса, которые обесточили машины.

ИСТОЧНИК KP.RU