Пожар в жилом доме в Вольске тушили 33 огнеборца

7 Янв. 2020 2020-01-07T16:56:42+03:00

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Вечером 6 января в Вольске горел многоквартирный дом. Огонь охватил две квартиры на третьем этаже.

В пресс-службе ГУ МЧС сообщили, что пожар вспыхнул около 18.20 в трехэтажном доме № 1/47 на улице Ярославской. Вызов к пожарным поступил в 18.28.

На месте тушения пожара работали 33 огнеборца на 8 спецмашинах.

В результате пожар был полностью ликвидирован к 20.31, огонь успел охватить 20 кв. метров жилой площади. Из жильцов никто не пострадал.

ИСТОЧНИК KP.RU