В ночь на Рождество в Самойловском районе загадочно погиб мужчина

7 Янв. 2020 2020-01-07T16:28:15+03:00

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По данным следователей регионального СУ СКР в своем доме в селе Еловатка Самойловского района Саратовской области вечером 6 января без сознания был обнаружен 57-летний мужчина. Прибывшие медики ему помочь не успели и лишь констатировали его смерть.

Сейчас известно, что днем 6 января житель села Еловатка по просьбе 57-летнего соседа привез ему домой продукты в это время тот был в компании приятеля. Вечером, возвращаясь домой, тот же мужчина обратил внимание, что у соседа везде горит свет, а входная дверь распахнута. Войдя внутрь он обнаружил хозяина дома во дворе без сознания.

Следователем СК совместно с судебно-медицинским экспертом уже проведен осмотр места происшествия, проводится судебно-медицинское исследование для установления точной причины смерти.

ИСТОЧНИК KP.RU