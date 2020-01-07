2020-01-07T15:38:05+03:00
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За капремонтом театра кукол «Теремок» взялась следить Общественная палата

На реконструкцию «Теремка» в рамках нацпроекта «Культура» выделено 224 млн рублей
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После посещения в декабре здания театра членами комиссии по культуре, туризму и сохранению историко-культурного наследия Общественной палаты области где им показали с планы по его реконструкции, принято решение о создании Общественного совета по контролю за ходом капитального ремонта учреждения.

Как уточнили в минкульте Саратовской области, это решение принято совместно с руководством театра.

Как сообщили в театре, во время капитального ремонта он не прекратит работу, репертуар сохранится и будет адаптирован к особенностям новой сцены.

В рамках национального проекта «Культура», на ремонт театра кукол «Теремок» в Саратове выделено 224 млн рублей. Закончить основные строительные работы учреждения подрядная организация рассчитывает через год. По завершении капитального ремонта здания, где будет укреплен фундамент, заменена кровля крыши, вся электрика и пожарные агрегаты, в течение последующих лет театр будет доукомплектовываться специализированным оборудованием.

ИСТОЧНИК KP.RU

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