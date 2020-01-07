Мужчина в Саратове взломал магазин ради двух бутылок ликера

7 Янв. 2020 2020-01-07T11:05:27+03:00

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Охранник сетевого магазина на улице Нижняя Сорговая в Волжском районе Саратова сообщил в полицию о краже со взломом

Рано утром 6 января неизвестный разбил стекло магазина «Магнит», пробрался внутрь и унес литр алкоголя. Вор оказался гурманом – из всего многообразия напитков он взял только две поллитровки травяного ликера Jägermeister.

В рамках возбужденного уголовного дела о краже оперативники задержали 24-летнего безработного молодого человека, ранее не имевшего проблем с законом.

В краже он признался, но бутылки изъять у него уже не удалось.

Пока он отпущен под подписку о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU