Мужчина в Саратове взломал магазин ради двух бутылок ликера
Охранник сетевого магазина на улице Нижняя Сорговая в Волжском районе Саратова сообщил в полицию о краже со взломом
Рано утром 6 января неизвестный разбил стекло магазина «Магнит», пробрался внутрь и унес литр алкоголя. Вор оказался гурманом – из всего многообразия напитков он взял только две поллитровки травяного ликера Jägermeister.
В рамках возбужденного уголовного дела о краже оперативники задержали 24-летнего безработного молодого человека, ранее не имевшего проблем с законом.
В краже он признался, но бутылки изъять у него уже не удалось.
Пока он отпущен под подписку о невыезде.
ИСТОЧНИК KP.RU