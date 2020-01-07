Руководство Саратовской области, прокуратуры и ГУ МВД посетили рождественское богослужение

7 Янв. 2020 2020-01-07T09:58:19+03:00

В Троицком кафедральном соборе Митрополит Саратовский и Вольский Лонгин совершил ночную Божественную литургию. Фото сайта саратовской епархии

На службу в Свято-Троицком кафедральном соборе собрались сотни горожан

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Митрополит Саратовский и Вольский Лонгин совершил ночную Божественную литургию в Свято-Троицком кафедральном соборе Саратова. Богослужения прошли во всех действующих храмах Саратовской епархии в ночь с 6 на 7 января, в праздник Рождества Иисуса Христа.

Фото сайта саратовской епархии

За литургией было оглашено Рождественское послание Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

Митрополит Лонгин. Фото сайта саратовской епархии

От себя Митрополит Саратовский и Вольский Лонгин поздравил верующих с праздником и пожелал, чтобы радость, которой наполнена рождественская ночь, как можно дольше оставалась в сердце.

Богослужение в Троицком кафедральном соборе посетили губернатор Валерий Радаев, председатель облдумы Александр Романов, председатель правительства Саратовской области Александр Стрелюхин, мэр Саратова Михаил Исаев. Отстояли службу и начальник ГУ МВД по Саратовской области Николай Трифонов и прокурор области Сергей Филипенко.

Саратовское областное руководство на рождественской службе. Фото сайта саратовской епархии

В Троицкий собор пришли сотни саратовцев.

Прокурор области и начальник ГУ МВД. Фото сайта саратовской епархии

После богослужений в храмах епархии были организованы праздничные угощения для прихожан.

Фото сайта епархии

ИСТОЧНИК KP.RU