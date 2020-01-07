«Мерседес» разбился о столб при выезде из Балаково
Два человека пострадали
Авария под Балаково. Фото областной ГИБДД
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ДТП на 3 км трассы Балаково-Духовницкое произошло вчера, 6 января в 19.50.
По данным областной ГИБДД при выезде из Балаково автомобиль Mersedes влетел в опору контакной сети. По предварительной информации 24-летний рулевой иномарки не справился с управлением в врезался в столб.
В результате он сам и его 46-летний пассажир получили травмы и госпитализированы.
ИСТОЧНИК KP.RU