2020-01-07T09:54:29+03:00
Происшествия

«Мерседес» разбился о столб при выезде из Балаково

Два человека пострадали
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Авария под Балаково. Фото областной ГИБДДАвария под Балаково. Фото областной ГИБДД
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ДТП на 3 км трассы Балаково-Духовницкое произошло вчера, 6 января в 19.50.

По данным областной ГИБДД при выезде из Балаково автомобиль Mersedes влетел в опору контакной сети. По предварительной информации 24-летний рулевой иномарки не справился с управлением в врезался в столб.

В результате он сам и его 46-летний пассажир получили травмы и госпитализированы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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