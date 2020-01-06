В Энгельсе спасатели вытаскивали палец ребенка из деревянной игрушки

6 Янв. 2020 2020-01-06T23:31:15+03:00

Родственники ребенка справиться с этим не смогли

Изменить размер текста: A A

Вечером 6 января энгельсские спасатели областной службы спасения прибыли на вызов.

Помощь потребовалась 7-летнему мальчику в квартире дома № 98 по улице Петровская.

Как оказалось, ребенок просунул средний палец правой руки в отверстие на рукоятке игрушечного деревянного меча. Вытащить его самостоятельно или с помощью взрослых он не смог, палец начал опухать. Тогда вызвали спасателей.

Те быстро справились с проблемой, при этом им даже пришлось сбросить часть мешающей им экипировки, ведь прибыли они на вызов в полной боевой готовности.

Мальчика от игрушки освободили, при этом даже не повредив деревянный меч.

Фото облспаса

ИСТОЧНИК KP.RU