В Энгельсе спасатели вытаскивали палец ребенка из деревянной игрушки
Вечером 6 января энгельсские спасатели областной службы спасения прибыли на вызов.
Помощь потребовалась 7-летнему мальчику в квартире дома № 98 по улице Петровская.
Как оказалось, ребенок просунул средний палец правой руки в отверстие на рукоятке игрушечного деревянного меча. Вытащить его самостоятельно или с помощью взрослых он не смог, палец начал опухать. Тогда вызвали спасателей.
Те быстро справились с проблемой, при этом им даже пришлось сбросить часть мешающей им экипировки, ведь прибыли они на вызов в полной боевой готовности.
Мальчика от игрушки освободили, при этом даже не повредив деревянный меч.
Фото облспаса
ИСТОЧНИК KP.RU