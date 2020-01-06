Панков: Решение Володина поможет создать современные условия для лечения людей

6 Янв. 2020 2020-01-06T18:11:06+03:00

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Депутат Государственной думы Николай Панков в своем телеграм-канале «Пара слов» отметил важное значение проектов Вячеслава Володина по развитию лечебных учреждений в Ершовском и Пугачевском районах.

- Уникальные природные условия Заволжья помогут вернуть здоровье тысячам людей. С жителями, общественностью не раз обсуждали эти вопросы, и знаю, как важно для людей решение Володина о строительстве нового корпуса санатория в Пугачеве и работах на грязелечебнице в селе Чапаевка Ершовского района.

Уже сегодня в нашу область приезжают пациенты из многих регионов, а создание современных условий поможет этим учреждениям войти в число ведущих лечебных центров в стране. Появятся новые рабочие места в Ершовском и Пугачевском районах, будет развиваться инфраструктура. Сохранятся и уникальные медицинские традиции: грязелечебница в Чапаевке — одна из старейших. Целебные сероводородные воды и сульфидные иловые грязи высоко оценили почти двести лет назад, — пишет Панков.

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ИСТОЧНИК KP.RU