Володин анонсировал строительство корпуса санатория в Пугачеве и грязелечебницы в Чапаевке

6 Янв. 2020 2020-01-06T15:58:05+03:00

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Спикер Госдумы Вячеслав Володин анонсировал строительство нового корпуса санатория в Пугачеве и работы на грязелечебнице в селе Чапаевка Ершовского района. Видеообращение Володина опубликовали его сторонники на странице Volodin.saratov в соцсети Instagram.

- Надеюсь, что с апреля месяца начнутся строительные работы как в Ершовском районе, так и в Пугачеве. Это первый этап запуска строительных работ. Надеюсь, в течение 2-3 лет мы с вами сможем реализовать эти проекты, — отметил спикер ГД.

Он заявил, что согласно проектной документации водогрязелечебница в Чапаевке оценивается в 250 млн рублей, а строительство корпуса санатория в Пугачеве — в 121 млн.

- Поэтому мы за один год вряд ли сможем реализовать эти проекты. Тем более лучше это делать, в любом случае, не за один год, чтобы это не отразилось на качестве. Пускай это будет двухлетний-трехлетний проект, — подчеркнул Володин.

Он также надеется, что с запуском этих проектов удастся решить проблемы в сфере создания хороших условий для отдыха.

ИСТОЧНИК KP.RU