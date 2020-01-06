2020-01-06T15:20:46+03:00
Общество

Панков: Понимая актуальность проекта Володина, продолжаем мониторинг состояния тротуаров

Ольга Симонова
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Продолжается мониторинг состояния тротуаров в Саратове. Об этом рассказал в своем телеграм-канале «Пара слов» депутат Государственной думы Николай Панков, который координирует проект по ремонту тротуаров по поручению председателя Госдумы Вячеслава Володина.

За три года на реализацию этого проекта Вячеслава Володина планируется направить 1,8 млрд рублей. Для удобства жителей основной акцент будет сделан на подходах к объектам социальной сферы.

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- Понимая актуальность проекта Володина по ремонту тротуаров, даже в праздники продолжаем мониторинг в районах Саратова. Уже 8 января соберем предложения о наличии или отсутствии тротуаров к школам или детским садам. К местам наибольшего посещения жителей.

В каждом районе выявлены десятки примеров плохого состояния подходов к школам, детсадам, больницам, почтовым отделениям. В Октябрьском районе это ул. Провиантская, ул. Чернышевского недалеко от городской больницы №2 и ряд других. В Заводском — порядка 30 объектов, где ситуация самая острая. Многие тротуары не ремонтировались по 10 лет и дольше. В том числе на ул. Огородной, пр. Энтузиастов, Ново-Астраханском шоссе и так далее. В Кировском плохие тротуары на ул. Челюскинцев, Рябиновской и т. д. Мониторинг продолжается, в конце недели проведем встречи, где обсудим выявленные проблемы.

Выпавший снег внес свои коррективы. Просьба руководству города оперативно очищать тротуары. Это необходимо не только для удобства жителей, но и для того, чтобы мониторинг был эффективней, — отметил Панков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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